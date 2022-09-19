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Общество19 сентября 2022 10:28

В Волгоградской области назначили трех мировых судей

Служители Фемиды имеют образование и опыт работы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгоградской области назначили трех мировых судей

В Волгоградской области назначили трех мировых судей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области на трехлетний срок назначены три мировых судьи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу облдумы. Дмитрий Емпиров возглавил судебный участок №19 в Камышинском районе, Светлана Колесникова - судебный участок №94 Красноармейского района Волгограда, Светлана Шабанова участок №131 Среднеахтубинского района.

Отметим, что служители Фемиды имеют высшее профильное образование, а также достаточный опыт работы. Добавим, что в настоящий момент в регионе работают 145 судей, в этом году парламент уже назначил 27 кандидатур на новые должности.