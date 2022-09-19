В Волгограде приставы арестовали 25 автомобилей на парковке ТРК «Мармелад»

10 машин увезли на спецстоянку. Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области.

В Волгограде судебные приставы устроили очередной рейд по розыску должников-автовладельцев на парковке популярного ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе. Пробили по базе все припаркованные у торгового центра автомобили и арестовали 25 машин, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке ФССП России по Волгоградской области.

15 водителей, которые задолжали банкам, коммунальщикам и другим организациям, оплатили имевшуюся у них задолженность прямо на месте. Так приставам удалось взыскать 350 тысяч рублей. А вот машины еще 10 должников изъяли и отправили на штрафстоянку. Теперь их вставят на реализацию, если владельцы не погасят свои долги. Общая сумма по возбужденным на них исполнительным производствам - около 8,7 миллиона рублей.

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