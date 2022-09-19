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Происшествия19 сентября 2022 9:27

Резня на остановке в Волжском попала на видео

Пассажир маршрутки набросился на мужчину и нанес несколько ударов ножом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пассажир маршрутки набросился на мужчину и нанес несколько ударов ножом

Пассажир маршрутки набросился на мужчину и нанес несколько ударов ножом

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском на видеокамеры наружного наблюдения попала резня на остановке, которую устроил 37-летний местный житель. Сам инцидент случился в 11.20 часов 17 сентября. На кадрах видно, как двое мужчин выходят из маршрутки на тротуар. Один из них достает нож и набрасывается на второго со спины, ранив в живот и горло. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, после этого подозреваемый скрылся.

Очевидцы бросились помогать 40-летнему потерпевшему, его госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали проникающие колото-резаные ранения шеи и брюшной полости. Пациенту оказали необходимую помощь. Полицейские оперативно установили личность нападавшего. Он пытался уехать в Астраханскую область.

- Задержанный сознался в содеянном. Нож, используемый им при совершении преступления, изъят. Возбуждено уголовное дело статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», - добавили в полиции.

Добавим, что ранее волжане были знакомы. Встретившись, мужчины сильно повздорили.

Подозреваемому грозит 10 лет тюрьмы.