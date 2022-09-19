Волгоград попал в начало рейтинга по здоровому образу жизни

Волгоградцы чаще стали ходить в спортзалы и меньше курить. Фото: Тат Гаспарян

Рейтинг здорового образа жизни исследователи "РИА рейтинг" проводят уже не первый раз. Аналитики изучили данные регионов по восьми показателям: количество занимающихся физкультурой и спортом, объемы потребления табака, продажа алкоголя , количество преступлений в состоянии алкогольного опьянение, смерть от причин, связанных с пьянством, доля занятых на вредном производстве или с опасными условиями труда. Брали абсолютные показатели на одного взрослого человека. Считали по каждой категории баллы и складывали.

Волгоградская область попала на 15 место рейтинга, у нас 78 баллов. Год назад баллов было меньше. По Южному федеральному округу лучше нас республики Калмыкия, Адыгея и Краснодарский край. Хуже Ростовская область и республика Крым.

Кстати, тенденция к увеличению людей, увлеченных и придерживающихся ЗОЖ становится все больше. Люди меньше пьют, меньше курят, чаще ходят в спортзал или просто бегают на стадионе по вечерам.

Кстати, в лидерах рейтинга Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. В аутсайдерах Камчатский край, Магаданская область и Еврейская автономная область.