Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2022 8:53

Волгоградцу грозит 5 лет за воровство персональных данных абонентов связи

Уголовное дело находится в суде
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело передали в суд.

Дело передали в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгоградской области передала в Котельниковский райсуд уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника компании сотовой связи. Молодого человека обвиняют в попытке продать персональные данные клиента третьему лицу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, фигурант, имея доступ к компьютерной информации, скопировал данные о детализации звонков абонента по просьбе знакомого. За услугу ему пообещали вознаграждение.

Помешали преступлению сотрудники волгоградского УФСБ, которые расследовали уголовное дело.

- Вину в содеянном молодой человек полностью признал. В качестве максимального наказания статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, - отметили в прокуратуре.