Волгоградцу грозит 5 лет за воровство персональных данных абонентов связи

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгоградской области передала в Котельниковский райсуд уголовное дело в отношении 21-летнего сотрудника компании сотовой связи. Молодого человека обвиняют в попытке продать персональные данные клиента третьему лицу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, фигурант, имея доступ к компьютерной информации, скопировал данные о детализации звонков абонента по просьбе знакомого. За услугу ему пообещали вознаграждение.

Помешали преступлению сотрудники волгоградского УФСБ, которые расследовали уголовное дело.

- Вину в содеянном молодой человек полностью признал. В качестве максимального наказания статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, - отметили в прокуратуре.