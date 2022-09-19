На юге Волгограда постоят ФОК на стадионе спортшколы

Сейчас на стадионе сносят старые трибуны. Фото: мэрия

На юге Волгограда начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на месте старого стадиона спортшколы олимпийского резерва №16. Вскоре у юных спортсменов и жителей Кировского района появится новое место для занятий футболом, бегом и другими видами спорта. Строительство ФОКа на улице Курчатова должны завершить весной 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Сейчас подрядчики приступили к подготовительным работам – сносят старые трибуны, снимают старый асфальт. После сделают вертикальную планировку территории и дренажную систему. К весне на месте старого стадиона должны появиться мини-футбольное поле, 4 беговых дорожки, сектора для толкания ядра и прыжков в высоту, а также воркаут-площадка с тренажерами. Также сделают освещение и построят модульные трибуны.