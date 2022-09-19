Под Волгоградом во время застолья зарезали мужчину

Мужчина задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 29-летнего жителя хутора Нижнедолговский Нехаевского района возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в убийстве знакомого. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло 15 сентября в частном доме на улице Мира. Компания друзей устроила застолье. В гости к подозреваемому пришли девушка и ее 30-летний сожитель.

Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Хозяин дома схватился за нож и нанес оппоненту шесть ножевых ударов, затем избил руками и ногами. Очевидцы не стали вызывать скорую, продолжив веселье. Потерпевший умер от тяжелых травм.

- Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в следкоме.