В Волгограде водитель сбил 16-летнюю девушку на тротуаре и скрылся

В Волжском пенсионера сбили на зебре. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки в ДТП на дорогах Волгограда и Волжского пострадали три человека – 10-летний ребенок, 84-летний пенсионер и 16-летняя девушка. Сейчас полицейские разыскивают водителя, который вечером 18 сентября вылетел на тротуар в Кировском районе, сбил подростка и скрылся, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

ДТП в Кировском районе случилось около 8 вечера на улице Курчатова. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на тротуар и сбила стоявшую там 16-летнюю девушку-пешехода. После водитель уехал с места ДТП, сейчас его разыскивает полиция. Пострадавшей медики оказали необходимую помощь.

В тот же день в начале двенадцатого в Тракторозаводском районе 59-летний водитель «Дэу Нексия» наехал на 10-летнего школьника на улице Героев Шипки. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте и оказался в больнице.

На проспекте Ленина в Волжском вечером в воскресенье под колеса «ВАЗ- 21140» попал 84-летний мужчина, который пересекал проезжую часть по «зебре». Пенсионер получил множество травм, сейчас он также в больнице.