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Общество19 сентября 2022 7:56

В Волгоградской области отчитались о готовности к отопительному сезону

Губернатор провел оперативное совещание и поставил задачи перед ведомствами
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В регионе готовятся к отопительному сезону.

В регионе готовятся к отопительному сезону.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании обсудил готовность к предстоящему отопительному сезону. Обычно он начинается в середине октября, а подготовка к нему идет все тёплые месяцы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, готовность объектов ЖКХ и соцсферы, а также производства и передачи электро- и теплоэнергии превышает плановые значения.

Глава региона поставил перед профильными ведомствами, а также главами муниципалитетов задачи. В ближайшее время специалисты проведут пробную подтопку квартир, проверят оборудование. В случае раннего похолодания отопление могут включить раньше графика.