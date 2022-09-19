В Волгоградской области отчитались о готовности к отопительному сезону

В регионе готовятся к отопительному сезону. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании обсудил готовность к предстоящему отопительному сезону. Обычно он начинается в середине октября, а подготовка к нему идет все тёплые месяцы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, готовность объектов ЖКХ и соцсферы, а также производства и передачи электро- и теплоэнергии превышает плановые значения.

Глава региона поставил перед профильными ведомствами, а также главами муниципалитетов задачи. В ближайшее время специалисты проведут пробную подтопку квартир, проверят оборудование. В случае раннего похолодания отопление могут включить раньше графика.