В Волгограде в аварии на 7-й Гвардейской пострадали двое детей

Сейчас полиция выясняет, кто был виноват. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 19 сентября в районе 7-й Гвардейской в Волгограде образовался затор. Виной тому авария. На перекрестке столкнулись «Лада Веста» (такси) и «Мерседес». Русское авто ехало со стороны площади Ленина, а иномарка навстречу - поворачивала налево. В результате ДТП пострадали трое: 51-летний пассажир «Мерседеса» и двое детей 13 и 10 лет. Оба ребенка были не пристегнуты и без бустеров. Их доставили в больницу.

- Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.