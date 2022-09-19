«Чистые Игры» — ежегодные экологические соревнования

17 сентября в 80 городах страны стартовали ежегодные экологические соревнования в рамках всероссийского Осеннего Кубка Чистоты от «Чистых Игр». Участники турнира будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на скорость. В этом году Сбер выступил генеральным партнёром кубка.

Кубки Чистоты ежегодно проходят весной и осенью в формате спортивных чемпионатов — с онлайн-рейтингом и награждением победителей. Более 1000 волонтёров банка примут участие в кубке в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе, Хабаровске, Челябинске, Волгограде и других городах. Игры продлятся до 25 сентября.

Александр Ведяхин,Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанка:

Мы не первый раз участвуем в инициативах "Чистых Игр", но впервые делаем это в масштабах всей страны, с широким участием наших волонтёров, клиентов и партнёров. Экология — одно из самых популярных направлений у волонтёров банка. Мы регулярно выезжаем на субботники, высаживаем деревья в лесах и парках (до 2023 года планируем посадить 1 млн саженцев), очищаем берега водоёмов и другие природные территории, разделяем и сортируем мусор в своих отделениях. Банк организованно собирает порядка 1,5 тыс. тонн макулатуры ежегодно, направляя её на переработку. Мы также минимизируем использование бумаги: начиная с 2019 года сэкономлено уже 1,9 млрд листов формата А4 — эквивалент 165 тыс. деревьев. И для нас очень важно развивать экологическое движение в стране, вовлекать в него новых участников — как на корпоративном, так и на частном уровне. Сделать это можно, например, на нашей платформе "Сберегаем то, что любим. Вместе" в разделе "Забота о природе".

В этом году в рамках Осеннего Кубка Чистоты пройдёт ещё одна экологическая акция —«Вторскамейка». Из пластика, собранного участниками игр, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Махачкале, Уфе, Москве и Волгограде будут сделаны скамейки. Они будут установлены на местах проведения Чистых Игр в знак того, что эти территории были очищены, а собранный мусор пошёл на благоустройство территории. Брошенная бутылка, собранная волонтёром, — не мусор, а вторсырьё, и акция это наглядно показывает.