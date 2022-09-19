Под Волгоградом мужчину убило током при доении коровы

Организована проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственные органы проводят проверку по факту гибели 54-летнего жителя поселка Степной Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчину убило электрическим током. Трагедия произошла вечером 17 сентября на территории частного дома на улице Колхозной.

Как рассказала мама погибшего, ее сын пошел в сарай доить корову с помощью электрического дольного аппарата. Она ждала его обратно, но мужчина не возвращался. Позже женщина обнаружила родственника мертвым.

- В ходе осмотра обнаружены телесные повреждения в виде электрометок на обеих ладонях вследствие воздействия разряда электрического тока от неисправного удлинителя, к которой был подключен доильный аппарат, - уточнили в следкоме.

По предварительной версии, мужчина погиб от электротравмы.