Глава Росприроднадзора обещала по всей строгости наказать застройщика, сваливающего мусор в Волгограде

Теперь предстоит рассчитать ущерб. Фото: Росприроднадзор

Светлана Родионова, глава Росприроднадзора РФ, в своем телеграм-канале опубликовала данные расследования по жалобам волгоградцев. Жители Центрального района обратились в ведомство с просьбой разобраться. Застройщик «Синара-Девелопмент», который возводит дома в ЖК Level Up по адресу Селенгинская, 7, мусор со стройки не вывозит на специальный полигон (а это стоит денег), а сваливает неподалеку на улице Рокоссовского.

На место выехали специалисты лаборатории ведомства и взяли пробы почвы.

- Когда получим результаты, рассчитаем сумму ущерба и предъявим загрязнителю. Держим ситуацию на контроле — считаю, что нарушитель должен ответить по всей строгости, - уточнила Светлана Родионова.

В самой компании пояснили следующее.

- Генеральный подрядчик строительства ЖК Level UP по ул. Селенгинская, 7 – ООО «САКС-ТМ» привлекло компанию для вывоза грунта со стройплощадки, которая заключила с гаражным кооперативом договор о приобретении грунта со стройплощадки для использования в хозяйственных целях. Остальной грунт со стройплощадки вывозится на специализированный полигон.

По словам представителей застройщика, никаких уведомлений и сообщений от Росприроднадзора к ним не поступало.