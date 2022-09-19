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Общество19 сентября 2022 6:46

Космонавт-испытатель Сергей Корсаков показал волгоградский Эльтон с МКС

Это крупнейшее соленое озеро в Европе
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Сергей Корсаков (https://vk.com/serg_korsakov)

Фото: Сергей Корсаков (https://vk.com/serg_korsakov)

Российский космонавт-испытатель Сергей Корсаков опубликовал в соцсетях потрясающие снимки соленого озера Эльтон, которое он сделал с Международной космической станции. Красота самого большого минерального водоёма в Европе поразила космонавта. Он поделился своими впечатлениями.

«В Волгоградской области есть солёное озеро под названием Эльтон, которое поражает своей красотой! Розовая гладь с золотистым оттенком и белоснежные берега, усыпанные кристаллами соли, завораживают и кажутся неземными» - цитирует сайт volgograd.kp.ru пост Сергея Корсакова.

Кстати, космонавт отправился на МКС в марте этого года с космодрома Байконур пилотируемом корабле «Союз МС-21». Это его первый полет. Добавим, что озеро Эльтон находится в Палласовском районе Волгоградской области на границе с Казахстаном. Его площадь – более 152 квадратных километров.