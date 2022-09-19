Неравнодушные волгоградцы спасли раненого лебеденка из Урюпинска и отвезли в приют

Зорро навсегда останется в приюте под присмотром ветеринаров. Фото: группа в Вконтакте "Птичий остров"

Настоящая операция по спасению развернулась в Урюпинске. Помощь потребовалась раненому лебеденку. Малыш с трудом плавал и плохо ел, у птенца была «свернута шея». Он не смог бы лететь в южные края и замерз на озере. Клич кинули в соцсетях. Нужно было сначала поймать птицу, а потом доставить ее в Волгоград в приют для диких животных «Птичий остров».

Первую часть взяли на себя две девушки из Урюпинска, им удалось забрать лебеденка из водоема, затем еще один спаситель Евгений уже ночью доставил его в Волгоград.

- Ребенка назвали Зорро, такой шеи я еще не видела. Травма скорее всего врожденная, точнее покажет рентген. Зорро приехал в тяжелом состоянии, истощенный, ночь провели без сна, но сегодня утром состояние из тяжелого стало удовлетворительным!!! – успокоили всех переживающих в приюте "Птичий остров".

Кстати, лебеденок навсегда останется в неволе, к сожалению, на свободе он погибнет. А пока Зорро ждет реабилитация.