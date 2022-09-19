«Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем» в Новороссийске

Фото: СК "Ротор", официальный сайт.

18 сентября волгоградский «Ротор» на выезде встречался с «Черноморцем» из Новороссийска. Волгоградцы ехали с боевым настроем – пока клуб отстает по количеству очков от своего главного конкурента – ФК «Чайка». И эту встречу надо было выигрывать. Но ни одна атака сине-голубых ни привела к результату. «Ротор» хоть и активно начал встречу, но много ошибался, и в середине первого тайма уступил инициативу хозяевам поля. Впрочем, «Черноморцу» тоже не удалось открыть счет.

После перерыва «Ротор» оживился, больше атаковал, но так и не смог реализовать ни один момент. Команды заработали по одному очку, так и не открыв счет. После девяти туров волгоградцы отстают от «Чайки» на два очка. У клуба из Песчанокопского на один выигранный матч больше.

Следующий матч волгоградцы проведут дома. «Ротор» встречается с «Динамо Ставрополь».