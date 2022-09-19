В Волгограде на улице Ткачева взорвалась трансформаторная подстанция

Свет людям дали через несколько часов.

В воскресенье 18 сентября вечером жители домов на Ткачева и на Двинской в Центральном районе Волгограда оказались в темноте. На улице Ткачева возле дома №76 взорвалась трансформаторная подстанция. На место ЧП оперативно приехали сотрудники МЧС по Волгоградской области. Но их помощь не потребовалась.

- Произошло короткое замыкание без последующего возгорания, - прокомментировали ситуацию volgograd.kp.ru в ведомстве.

Несколько десятков людей вышли на улицу, чтобы понять, что случилось. К подстанции прибыли и энергетики, которые услышали не самые благостные слова в свой адрес.

Электричество людям вернули. Но жильцы утверждают, что отключения света здесь происходят постоянно и просят принять меры.

- Возвращаемся как в пещеру: ни света, ни горячей воды, - возмущаются в соцсетях жильцы.