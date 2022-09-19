В Волгоградской области штормовой ветер, ливень и град обещают 19 сентября

МЧС просит соблюдать меры предосторожности. Фото: Евгения ГУСЕВА

Не долго волгоградцы наслаждались бабьим летом, всего-то пару деньков. Уже на сегодня, 19 сентября, МЧС по Волгоградской области в очередной раз предупреждает о «неблагоприятных метеоусловиях». В течение дня нам обещают усиление ветра до 25 метров в секунду, дождь, гроза, град, ливни. Столбик термометра к вечеру опустится до +16, а ночью до +12. В течение четырех дней прогнозируют дожди.

Спасатели просят соблюдать меры предосторожности. Не ставить автомобиль возле деревьев и шатких конструкций, стараться избегать прогулок вдоль рекламных щитов. Не стоит выходить сегодня на Волгу и малые реки. Также держитесь подальше от оборванных проводов. Сообщите о них по телефонам оперативных служб «112» или «101».