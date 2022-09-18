В Волгограде пропал пенсионер, страдающий потерей памяти

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют ориентировку на пропавшего в Волгограде пенсионера, страдающего потерей памяти. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru добровольцы, 88-летний Василий Тимошенко ушел из дома 17 сентября и не вернулся. Родственники сразу же забили тревогу, так как мужчина мог попросту забыть дорогу домой и даже собственное имя. Нужна помощь волгоградцев.

Василий Тимошенко был одет в клетчатую серую рубашку, плащ коричневого цвета, черную обувь, бежевую фуражку с козырьком. У него седые волосы и голубые глаза. Может находиться в любом районе города-героя.

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