В Волгоградской области за сутки резко выросло число заболевших ковидом детей

В Волгоградской области резко выросло число заболевших COVID-19 детей Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Сегодня, 18 сентября, наблюдается резкий всплеск заболеваемости COVID-19 среди детей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облаздраве, за сутки зарегистрировано 214 случаев заражения. Накануне сообщалось о 165 пациентах. При этом общее число пациентов, у которых диагностировали коронавируса в эти сутки достигло 808-ми.

Стационарное лечение потребовалось 38 пациентам, остальных лечат амбулаторно. Отметим, что общее число больных составляет порядка семи тысяч человек. Большинство из них находятся дома под наблюдением врачей. За эти сутки лечение завершили 841 волгоградец. Смертельных случаев нет.

Добавим, что в регионе проводится бесплатная вакцинация от коронавируса.