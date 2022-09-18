18 сентября задерживается авиарейс Волгоград - Анталья Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 18 сентября, почти на час задерживается вылет и прилет авиарейса Волгоград – Анталья. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на табло Волгоградского международного аэропорта, лайнер из Турции по расписанию должен приземлиться в 15.00, однако по скорректированному расписанию самолет задержится и прибудет в 16.10.

Волгоградцам, которые сегодня собираются улететь на отдых в Турцию, тоже придется подождать почти час. Вылет из воздушной гавани города-героя был запланирован на 16.05, по факту же лайнер отправится в 17.00.

Добавим, что перевозками занимается авиакомпания «Азимут». Остальные рейсы выполняются в штатном режиме.