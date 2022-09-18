В больницах и поликлиниках Волгоградской области появится современное оборудование

Фото: пресс-служба АВО.

Современное оборудование для диагностики закупают для больниц Волгоградской в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, в ближайшее время регион приобретет семь единиц цифровой техники.

В Ольховскую ЦРБ для обследования пациентов поступят аппараты для рентгенографии и флюорографии. В больницу №2 в Волжском появится новый маммограф, также современные рентген-аппараты появятся в поликлиниках Волгограда (№ 2, 3, 28 и 30).

Отметим, что за последние два года область закупила более 370 единиц медтехники. А до конца 2025-го в разные больницы и поликлиник региона приобретут порядка 250 единиц.