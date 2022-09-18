В число ведущих экспортеров ЮФО вошли два волгоградских предприятия

Фото: пресс-служба областной администрации.

По итогам конкурса «Экспортер года» в Южном федеральном округе два предприятия Волгоградской области стали победителями. Лучшими экспортерами в ЮФО признали «ТД ГраСС» и компания «Броня». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, в ближайшем будущем производители бытовой химии и теплоизоляции поборются за звание лучших в России.

«ТД ГраСС» стал лидером в номинации «Экспортер года в сфере промышленности», а компания «Броня» номинации «Трейдер года». отметим, что и другие предприятия региона вошли в тройку лучших («ЖАСКО», «НьюБио»).

Несмотря на действующее санкции, внешнеторговый оборот области значительно вырос по сравнению с прошлым годом (на 21%). За 30% вырос экспорт.