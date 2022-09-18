Под Волгоградом простились с погибшим на Украине сержантом Артемом Шмелевым

Фото: администрация Камышина.

Накануне, 17 сентября, в Камышинкам районе Волгоградской области проводили в последний путь 33-летнего младшего сержанта Артема Шмелева. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации Камышина. Военнослужащий ВС РФ принимал участие в специальной военной операции на Украине. Он получил смертельные ранения в ходе боев с националистами.

Известно, что Артем Шмелев жил в Ростовской области, но похоронить его решили в родном краю, где он родился вырос, где живут его родители.

- Артём мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования, - сообщили в администрации Камышина.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к соболезнованиям.