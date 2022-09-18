60% волгоградцев не планировали отдых в Европе

Лишь 9% волгоградцев будут пытаться получить шенгенскую визу.

Эксперты SuperJob спросили жителей Волгограда, как они отреагировали на ограничения по выдаче шенгенских виз. 60% волгоградцев в принципе не планировали отдых в Европе, поэтому эти изменения никак не коснутся их жизни, сообщили сайту volgograd.kp.ru SuperJob. Мнение 40% жителей разделились. Так, что 13% респондентов принципиально откажутся от поездок в страны, где нужен шенген.

- Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый волгоградец с доходом свыше 80 тыс. руб. Кроме того, подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет (20%), - отметили эксперты.

Лишь 9% волгоградцев будут пытаться получить визу, чтобы отправиться в путешествие. В основном это люди до 34 лет, которые готовы на все ради визы в Европу.