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Происшествия18 сентября 2022 7:49

Молодая девушка за рулем Datsun попала в аварию на Волжской ГЭС

В результате ДТП водителя госпитализировали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Девушку госпитализировали.

Девушку госпитализировали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 сентября 24-летняя водитель Datsun попала в больницу после аварии на Волжской ГЭС. ДТП произошло около четырех часов утра. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в столь ранний час девушка ехала в стороны Волгограда в сторону города-спутника.

- Перед поворотом на шлюзы не справилась с управлением совершила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, - уточнили в полиции.

В итоге автомобилистка получила различные травмы, ее госпитализировали с места аварии в ближайшую больницу. Добавим, что за минувшие сутки инспекторы ГИБДД зарегистрировали 619 фактов нарушения ПДД. Водителей призывают соблюдать правила, чтобы сохранить здоровье и жизнь.