В Волгоградской области сдадут еще один долгострой в ЖК «АхтубаСитиПарк»

Фото: пресс-слжуба обладминистрации.

До конца 2022 года 11 дольщиков получат ключи от квартир в ЖК «АхтубаСитиПарк». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, многоэтажка готова на 90%. Напомним, что возведение двух МКД началось еще в 2013 году. Тогда люди вложили деньги в долевое строительство, однако в 2016-м работы были заморожены из-за недобросовестного застройщика.

Долгострой так бы и простоял, но за решение проблемы взялись власти региона, правоохранители, надзорные органы. Уже в 2019-м одну из многоэтажен, готовность которой на момент заморозки составляла 68%, успешно сдали, восстановив права порядка 200 волжских семей. А вот второй дом был построен всего на 22%. В этом году его обещают полностью сдать.

- Выстроенная системная работа по достройке проблемных объектов позволила с 2014 года восстановить права 9,7 тысяч граждан — жильцов 101 многоквартирного дома, - отметили в обладминистрации.