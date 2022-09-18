18 сентября в Волгоградской области потеплеет до 28 градусов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 18 сентября, жителей Волгоградской области ждет очень теплый день. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, максимальная температура воздуха достигнет +28 градусов. Отличный повод съездить на природу или всей семьей прогуляться в парке.

По прогнозам синоптиков, ранним утром в отдельных районах прошли дожди, местами были туманы. Но в большей части области до конца дня будет сухо и солнечно. В северных районах температура будет чуть ниже – +20-25 тепла, а в юных – до +28 градусов. Правда, ветер стихнет по на всей территории региона. Где-то порывы с юго-восточного направления достигнут 15-18 метров в секунду.

Волгоградцам напоминают об особом противопожарном режиме: не стоит разжигать костры в неположенном месте, а также сжигать мусор.