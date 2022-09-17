Звучит Чиж& Со: волгоградцы заполняют трибуны и танцпол на фестивале ParkSeason Fest

Волгоградцы стали массово подходить только выступлению Сергея Чигракова. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в полном разгаре музыкальный фестиваль ParkSeason Fest, которого волгоградцы ждали несколько лет. Если к 14-00 зрителей было совсем мало и первые группы выступали среди десятков слушателей, то к выступлению Сергей Чигракова и его группы Чиж& Со людей заметно прибавилось. К 17-00 на трибунах не так много волгоградцев, но зато танцпол уже плотно заполнен. Люди подпевают знакомым песням, каждая композиция откликается в сердцах своими воспоминаниями.

Чижу подпевал весь стадион. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Следующий на очереди Вячеслав Бутусов, Лепс и группа «Кино». Многие не решились провести на стадионе 8 часов, поэтому будут подходить к тем, кто особенно дорог.