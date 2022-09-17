Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2022 14:21

Звучит Чиж& Со: волгоградцы заполняют трибуны и танцпол на фестивале ParkSeason Fest

Впереди выступления Вячеслава Бутусова, Лепса и группы «Кино»
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Волгоградцы стали массово подходить только выступлению Сергея Чигракова.

Волгоградцы стали массово подходить только выступлению Сергея Чигракова.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в полном разгаре музыкальный фестиваль ParkSeason Fest, которого волгоградцы ждали несколько лет. Если к 14-00 зрителей было совсем мало и первые группы выступали среди десятков слушателей, то к выступлению Сергей Чигракова и его группы Чиж& Со людей заметно прибавилось. К 17-00 на трибунах не так много волгоградцев, но зато танцпол уже плотно заполнен. Люди подпевают знакомым песням, каждая композиция откликается в сердцах своими воспоминаниями.

Чижу подпевал весь стадион.

Чижу подпевал весь стадион.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Следующий на очереди Вячеслав Бутусов, Лепс и группа «Кино». Многие не решились провести на стадионе 8 часов, поэтому будут подходить к тем, кто особенно дорог.