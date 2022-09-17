В Волгограде впервые за неделю остановился рост заболеваемости COVID-19

За сутки госпитализировали 104 человека.

Оперштаб Волгоградской области опубликовал данные по коронавирусу. Впервые за неделю рост заболеваемости чуть снизился. За сутки диагностировали ковид у 812 человек, предыдущая цифра – 818.104 волгоградца госпитализировали, 953 выздоровели. К счастью, на 17 сентября никто из жителей Волгоградской области не умер от COVID-19. За месяц летальность составила 4 человека.

Но общая тенденция остается прежней. Людей болеет все больше. Среди них много детей. Правда, течение болезни не тяжелое в большинстве случаев и проходит как обычная простуда. Но людям с хроническими заболеваниями стоит быть осторожными и следить за своим состоянием. При необходимости вызвать «скорую».

Также нужно помнить и про вакцинацию. Ее проводят не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас идеальное время делать прививку, пока нет роста сезонных ОРВИ и гриппа.