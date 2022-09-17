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Общество17 сентября 2022 13:05

В Волгограде впервые за неделю остановился рост заболеваемости COVID-19

За сутки заболели 812 человек
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
За сутки госпитализировали 104 человека.

За сутки госпитализировали 104 человека.

Оперштаб Волгоградской области опубликовал данные по коронавирусу. Впервые за неделю рост заболеваемости чуть снизился. За сутки диагностировали ковид у 812 человек, предыдущая цифра – 818.104 волгоградца госпитализировали, 953 выздоровели. К счастью, на 17 сентября никто из жителей Волгоградской области не умер от COVID-19. За месяц летальность составила 4 человека.

Но общая тенденция остается прежней. Людей болеет все больше. Среди них много детей. Правда, течение болезни не тяжелое в большинстве случаев и проходит как обычная простуда. Но людям с хроническими заболеваниями стоит быть осторожными и следить за своим состоянием. При необходимости вызвать «скорую».

Также нужно помнить и про вакцинацию. Ее проводят не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас идеальное время делать прививку, пока нет роста сезонных ОРВИ и гриппа.