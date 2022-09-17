Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2022 12:19

Волжская ГЭС сократила сбросы воды до 5 тысяч кубометров в секунду

Норма будет действовать месяц
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Сбросы уменьшили из-за сухого августа.

Сбросы уменьшили из-за сухого августа.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Русгидро установил новые нормы сбросы воды для Волжской ГЭС. Теперь с 11 сентября по 10 октября через гидроузел будет проходить от 4800 кубометров в секунду до 5000. Это на тысячу меньше, чем предыдущие цифры, которые действовали с 11 августа.

Уменьшение объемов связано с низким притоком воды. Август и начало сентября в большинстве регионов Волжско-Камского каскада были жаркими, маловодными, отсюда и дефицит в водохранилищах.

Но цифры еще могут скорректировать: сейчас дожди идут и в Южной части страны и в Предуралье. Все будет решаться «в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой».