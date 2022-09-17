Доходы волгоградцев за три месяца резко выросли на 5 тысяч рублей

Среднедушевые доходы сделали большой скачок в пять тысяч рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росстат опубликовал данные по среднедушевым доходам населения по субъектам Российской федерации. Причем выдал цифры с 2013 года. П ним можно отследить, когда мы жили побогаче, а когда победнее. Сразу нужно оговориться, это не зарплата. Это сколько приходится на каждого члена семьи: будь это младенец или работающий глава семейства.

В Волгоградской области среднедушевой доход в 1 квартале 2022 года составлял 24 тысячи рублей, а во втором резко вырос на пять тысяч рублей и сейчас достигает 29 тысяч. По Южному федеральному округу как всегда беднее всех оказалась Калмыкия. Там в среднем на человека приходится 22 тысячи рублей (за квартал +4 тысячи). Лучше всех живут в Краснодарском крае. У них доход увеличился с 37 тысяч до 44. Неплохо и жителям Ростовской области. У них эти цифры 30 и 37 тысяч соответственно.

Что повлияло на такой резкий рост доходов, статистики не поясняют, видимо, в какой-то сфере резко увеличились зарплаты.

Кстати, в 2013 году среднедушевые доходы волгоградцев составляли 18 тысяч рублей.