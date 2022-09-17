В Волгограде начинают проект благоустройства второй части поймы Царицы

Окончательно объект сдадут к 1 ноября. Фото: администрация Волгоградской области

17 сентября губернатор решил проинспектировать благоустройство сразу же двух объектов. В Дзержинском районе бульвар на проспекте Жукова, в Ворошиловском районе – территорию возле памятника Чекистам.

На площади работы до конца еще не завершены, окончательная сдача планируется на 1 ноября. Но уже сейчас здесь уложили свежий газон, высадили клумбы, молодые деревья, обновили лестницы, смонтировали освещение, видеонаблюдение, обустроили специальную смотровую площадку.

Но на этом благоустройство не закончится. По словам губернатора, это был лишь первый шаг к обновлению второй части поймы Царицы. Впереди большая работа. Нужно найти финансирование. Также определить, как все-таки будет выглядеть территория возле Астраханского моста. Нужно учесть и пожелания молодежи, и имеющуюся инфраструктуру, и мнение ветеранов. Кстати, именно по просьбе последних и началось преображение территории. Как сообщили в администрации Волгоградской области, приурочено оно к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве.