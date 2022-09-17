В Волгограде объявили аукцион на поставку дорожной спецтехники для чистки ливневок

Техника предназначена для обслуживания ливневой канализации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте Госзакупок появился новый лот от администрации Волгограда. Ищут тех, кто поставит две канало-промывочные и две илососные машины для МБУ «Северное». Итоги торгов должны подвести в ближайшие две недели.

Эта техника нужна, чтобы обслуживать дороги, а точнее, избавлять ливневки от засоров, в том числе и песко-грунтовых. Но это не единственное ее использование. Также применяют подобные машины для мойки разных дорожных объектов.

МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района Волгоград» вот уже много лет содержат городские дороги. В их обязанность входить не только следить за их чистотой и состоянием асфальта, но и заниматься обслуживанием и ремонтом системы водоотвода. Чистить ливневки, менять сломанные решетки.

Кроме того, при ремонте и строительстве дорог сейчас сразу продумывается система водоотведения. Ведь потопы на улицах во время ливней – настоящая беда Волгограда.

Так сделали систему приема сточных вод на улицах Хорошева, Электролесовская, Родниковая, Курсекова. Также на примыкании улицы Тарифной к проспекту Ленина, на склоне парковки возле улицы Маршала Крылова и других. Появились 13 локальных очистных сооружений в рамках проекта «Чистый берег».

Работа продолжается. И новая приобретенная техника поможет содержать и новые ливневки и чистить старые.