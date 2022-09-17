В центре Волгограда утром 17 сентября иномарка протаранила маршрутку и перевернулась

Из-за аварии образовалась большая пробка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в центре города произошла утром 17 сентября. 21-летний водитель на «Форде Фокусе» ехал со стороны Современника по проспекту Ленина. Молодой человек не справился с управлением авто и наехал на бордюрный камень. Машину отбросило в сторону на маршрутку №3С. Сам «Форд» оказался на боку.

В результате аварии пострадала пассажирка маршрутки. С ушибом плеча ее доставили в больницу, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

Из-за аварии на этом участке образовалась большая пробка. Движение было затруднено пару часов.