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Происшествия17 сентября 2022 8:09

В центре Волгограда утром 17 сентября иномарка протаранила маршрутку и перевернулась

В аварии пострадала пассажирка 3с
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Из-за аварии образовалась большая пробка.

Из-за аварии образовалась большая пробка.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в центре города произошла утром 17 сентября. 21-летний водитель на «Форде Фокусе» ехал со стороны Современника по проспекту Ленина. Молодой человек не справился с управлением авто и наехал на бордюрный камень. Машину отбросило в сторону на маршрутку №3С. Сам «Форд» оказался на боку.

В результате аварии пострадала пассажирка маршрутки. С ушибом плеча ее доставили в больницу, - сообщили сайту Volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

Из-за аварии на этом участке образовалась большая пробка. Движение было затруднено пару часов.