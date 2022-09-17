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Звезды17 сентября 2022 7:37

Ольга Бузова рассказала, как чуть не умерла со страха в самолете во время грозы над Волгоградом

Воздушный борт приземлился с часовым опозданием
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Стресс достаточно быстро забылся.

Стресс достаточно быстро забылся.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 сентября Ольга БУзова будет раздавать автографы на бьют-празднике в ТЦ Акварель в магазине косметики. В Волгоград звезда прилетела ночью. И успела поделиться пережитыми эмоциями. Самолет телеведущей и певицы попал в зону турбулентности. Девушка рассказала о пережитом ужасе в своих соцсетях. Она испытала огромный стресс. Самолет два часа кружил над Волгоградом.

- Весь борт аплодировал нашему капитану. На жутко трясло, была сильная турбулентность, за окном сверкали молнии., - поделилась она эмоциями со своими подписчиками.

И даже выложила карту "кружения" над городом. Кстати, согласно табло прилета, ее рейс действительно задержался на час.

Чуть позже расслабленная Ольга из номера отеля вещала о своих будничных делах. Видимо, страх уже забылся