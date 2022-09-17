18-летний волгоградец на дорогом джипе устроил аварию с двумя пострадавшими

Джип не уступил дорогу "семерке". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Михайловке Волгоградской области произошла около 12 часов дня 16 сентября. 18-летний парень на «Митсубиси Л-200» мчался по улице Крупской и при повороте налево не уступил дорогу вазовской «семерке». В результате столкновения водитель джипа не пострадал. А вот владельцу и п35-летнему пассажирку из ВАЗ 2107 досталось сильно. Их с травмами отвезли в городскую больницу, где они сейчас находятся на лечении

- Сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.