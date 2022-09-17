В Волгограде на фестиваль ParkSeason Fest не сумели продать почти 10 тысяч билетов

Фестиваль переносился несколько раз. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде на 17 сентября намечено большое культурное событие: ParkSeason Fest-2022. Состоится оно на Волгоград-Арене с вместительностью более 40 тысяч человек. Но в городе и окрестностях не нашлось столько желающих на музыкальное событие года. Несмотря на огромные скидки до 70 процентов, осталось почти 10 тысяч билетов. Вип-ложи почти все раскуплены. На самые дорогие места по 16500 рублей есть одно вакантное место, по 16 тысяч рублей также осталась одна позиция. Больше всего свободных мест на танцполе - больше тысячи.

Так что у желающих послушать группы ЧИЖ, Кирпичи, Кино, Bad Balance, В чем дело?, Лепса и Вячеслава Бутусова выбор огромный.

Кстати, событие масштабное, поэтому для него пустят дополнительный транспорт. Также увеличат и время работы трамваев, автобусов и троллейбусов. Домой смогут добраться все.