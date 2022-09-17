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Общество17 сентября 2022 6:10

В Волгограде на фестиваль ParkSeason Fest не сумели продать почти 10 тысяч билетов

Их можно приобрести ос скидкой до 70 процентов
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фестиваль переносился несколько раз.

Фестиваль переносился несколько раз.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде на 17 сентября намечено большое культурное событие: ParkSeason Fest-2022. Состоится оно на Волгоград-Арене с вместительностью более 40 тысяч человек. Но в городе и окрестностях не нашлось столько желающих на музыкальное событие года. Несмотря на огромные скидки до 70 процентов, осталось почти 10 тысяч билетов. Вип-ложи почти все раскуплены. На самые дорогие места по 16500 рублей есть одно вакантное место, по 16 тысяч рублей также осталась одна позиция. Больше всего свободных мест на танцполе - больше тысячи.

Так что у желающих послушать группы ЧИЖ, Кирпичи, Кино, Bad Balance, В чем дело?, Лепса и Вячеслава Бутусова выбор огромный.

Кстати, событие масштабное, поэтому для него пустят дополнительный транспорт. Также увеличат и время работы трамваев, автобусов и троллейбусов. Домой смогут добраться все.