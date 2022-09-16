В Волгограде транспорт будет ходить дольше и чаще во время фестиваля ParkSeason Fest 17 сентября

Транспорта обещают много. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 17 сентября состоится большой фестиваль ParkSeason Fest на стадионе "Волгоград Арена". Группы начнут выступать с 14-00 и закончат ближе к 23-00. Чтобы зрителям было удобно добираться до остановки «Стадион» и уезжать домой, мэрия решила в этот день усилить работу общественного транспорта.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, трамваи должны курсировать после 22-00 каждые восемь минут. У остановки после окончания концерта будут ждать 13 троллейбусов №8а, №9, №10а, которые развезут волгоградцев в разные районы города.

Продлят время работы автобусов №6 и №88. Последние рейсы от ж/д вокзала пустят в 22-10 и в 22-40. Обещают, что и автобус №2 отправится в сторону Красноармейского после 22-00 трижды: в 22.20, 22.30 и 22.40. Автобус №21 прекратит свою работу только после 23-10, а автобус №55 после 23-35. В Жилгород на №65 можно будет уехать в 22-53.

Несмотря на обилие транспорта, неизбежна толчея. Поэтому лучше переждать 20 минут основного потока и спокойно отправиться домой не на головах у других людей.