Под Волгоградом задержали поджигателей трех автомобилей

Все три машины полностью уничтожены огнем. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три автомобиля сгорели накануне в городе Фролово Волгоградской области. Стоявшие рядом «ВАЗ-21103», «ГАЗ-31100» и «Киа Рио» выгорели дотла за считанные минуты. Причиной возгорания стал умышленный поджог. Двоих поджигателей уже задержали, им грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

О том, что его припаркованный у дома автомобиль подожгли, в полицию сообщил 62-летний житель Фролово. С машины огонь перекинулся на стоявшие рядом «ГАЗ-31100» и «Киа Рио». Пламя уничтожило все три авто. Общий ущерб владельцам превысил 1,2 миллиона рублей. Поджигателей вскоре задержали. Ими оказались двое ранее судимых фроловчан 29 и 23 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поджигатели во всем сознались и признались, что вечером гуляли пьяными. Увидев стоящую на улице машину, просто решил ее поджечь. Разбили кирпичом стекло и подпалили зажигалкой водительское сиденье.