В Волгоградской области за сутки COVID-19 заболели 818 человек

С ростом заболеваемости помогает бороться вакцинация. Фото: Наталья БУЛАХ

По состоянию на сегодня, 16 сентября, суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области составил 818 человек. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе региона, из них 146 детей. За всю пандемию ковидом заразились 248 510 волгоградцев, 6 903 жителей скончались от осложнений, вызванных вирусом.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 89 пациентов, которым потребовалось стационарное лечение. Амбулаторное лечение проходят 7891 пациент. Так как новая мутация вируса переносится легче, число выздоровевших в более чем десять раз больше госпитализированных. Больничные листы закрыли сразу 1077 волгоградцам.

Добавим, что смертельных случаев нет. Жителям региона напоминают о вакцинации и ревакцинации. Прививки доказали свою эффективность, делаются они бесплатно