В Волгоградской области дополнительно выделили 10 млн на препараты для онкопациентов

Аукционы на закупку препаратов уже объявили. Фото: АВО

В Волгоградской области выделили дополнительное финансирование из бюджета на закупку препаратов для лечения онкобольных. Лекарства на 10 миллионов рублей получит михайловский центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

По данным облздрава, сейчас уже объявлены электронные аукционы на закупку лекарств и расходников для химиотерапии, которую проводят в дневном стационаре михайловского центра онкопомощи. Лечение в открытом в 2019 году ЦАОПе получают не только жители Михайловки, но и пациенты еще из семи районов области.