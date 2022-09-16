В Волгограде депутаты рассмотрят два новых тарифа для карты «Волна»

У волгоградцев все же появится два новых транспортных тарифа. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшее время депутаты городской Думы Волгограда рассмотрят два новых универсальных тарифа для транспортной карты «Волна» - «Единый безлимитный» и пересадочный «120 минут», которые разработали в мэрии. На следующей неделе их обсудят в профильным комитете, затем намерены утвердить на заседании, сообщили сайту volgograd.kp.ru в гордуме.

- Расширение линейки проездных позволит снизить затраты на проезд у тех, кто активно пользуется общественным транспортом, - отмечают в гордуме.

Говорят об этих тарифах уже давно. Так, действующий пересадочный тариф рассчитан на часовую поездку по льготной цене. Но жители отдаленных районов не успевают уложиться в 60 минут. Новый тариф будет действовать 120 минут. Стоимость первой поездки составит 25 рублей, каждая последующая пересадка обойдется в 10. Количество пересадок при этом не ограничено.

«Единый безлимитный» тариф позволит ездить без ограничений на всех видах городского муниципального транспорта - автобусе, троллейбусе, трамвае и СТ. В месяц за «все включено» волгоградцам придется платить 1800 рублей.