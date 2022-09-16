Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2022 13:01

В Волгограде депутаты рассмотрят два новых тарифа для карты «Волна»

Новые тарифы «Единый безлимитный» и «120 минут» на пассажирские перевозки внесены в городскую Думу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
У волгоградцев все же появится два новых транспортных тарифа.

У волгоградцев все же появится два новых транспортных тарифа.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшее время депутаты городской Думы Волгограда рассмотрят два новых универсальных тарифа для транспортной карты «Волна» - «Единый безлимитный» и пересадочный «120 минут», которые разработали в мэрии. На следующей неделе их обсудят в профильным комитете, затем намерены утвердить на заседании, сообщили сайту volgograd.kp.ru в гордуме.

- Расширение линейки проездных позволит снизить затраты на проезд у тех, кто активно пользуется общественным транспортом, - отмечают в гордуме.

Говорят об этих тарифах уже давно. Так, действующий пересадочный тариф рассчитан на часовую поездку по льготной цене. Но жители отдаленных районов не успевают уложиться в 60 минут. Новый тариф будет действовать 120 минут. Стоимость первой поездки составит 25 рублей, каждая последующая пересадка обойдется в 10. Количество пересадок при этом не ограничено.

«Единый безлимитный» тариф позволит ездить без ограничений на всех видах городского муниципального транспорта - автобусе, троллейбусе, трамвае и СТ. В месяц за «все включено» волгоградцам придется платить 1800 рублей.