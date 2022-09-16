В Волгограде Ольга Бузова будет раздавать автографы и селфиться с волгоградцами

Ольга Бузова пробудет в Волгограде целый день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 сентября будет насыщенным по визиту звезд. На стадионе «Волгоград Арена» состоится фестиваль ParkSeason Fest. А в ТРЦ «Акварель» волгоградцев ждет Ольга Бузова. Известная певица и ведущая побывает в городе не с концертом, а в качестве почетного гостя на празднике магазина парфюмерии «Л`этуаль».

Организаторы мероприятия обещают селфи-сессию с Ольгой Бузовой, бьюти-квест, скидки и подарки. Так что у поклонников скандальной звезды есть прекрасный шанс получить в свой телефон заветный снимок с кумиром.

Начало праздника в 12-00, окончание в 20-00.

Кстати, прошлый визит Ольги Бузовой обернулся скандалом. Певица сделала селфи на фоне собора Александра Невского в весьма пикантном виде, за что была предана анафеме всеми верующими Волгограда. Будут ли провокации в этот раз, следите за соцсетями Ольги.