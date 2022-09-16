Под Волгоградом рабочего молзавода насмерть придавило грузом

Проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело после гибели 41-летнего рабочего молочного завода в Михайловке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в настоящий момент устанавливаются обстоятельства трагичного случая.

Сотрудник молзавода в нарушении требований охраны труда находился рядом с погрузчиком. Внезапно производственное оборудование упало на мужчину и придавило его к металлическому стеллажу. Полученные травмы оказались смертельными.

- Как установили следователи, лицом, допустившим требования охраны труда, является 29-летний механик организации, который допустил нахождение работника в зоне падения грузов при их перемещении погрузчиком, - прокомментировали в пресс-службе областного следкома.

Проверка продолжается.