В Волгограде провели уникальную операцию 14-летнему пациенту с болезнью Олье

В областной больнице осваивают новые операции. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 16 сентября врачи провели сложную операцию 14-летнему подростку с болезнью Олье. За манипуляциями наблюдали врачи травматологи-ортопеды, которые собрались в Волгоградской областной больнице №1 на межрегиональной научно-практической конференции. Главная тема - лечение ишемических поражений рук и обучение уникальным операциям по восстановлению моторики рук, которые сегодня проводят только в федеральных центрах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

При болезни Олье нарушается рост и развитие костей, на них появляются хрящевые наросты. До этого подросток, которому сегодня седлали операцию, уже перенес ряд вмешательств в других клиниках. В Волгограде хирурги удалили ему хрящевую ткань, которая не давала двигаться пальцам на руках. Операция прошла успешно, рассказали в облздраве. В ближайшие дни в областной больнице сделают еще три сложных операции мужчинам, которые получили серьезные травмы кистей и предплечий.