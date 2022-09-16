Под Волгоградом в почве нашли вредные для здоровья пестициды

В почве нашли пестициды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нехаевском районе на земельном участке сельскохозяйственного назначения эксперты нашли опасные для здоровья и окружающей среды пестициды. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Россельхознадзора по Волгоградской области, на загрязнение почвы пожаловались местные жители. После их обращения специалисты взяли пробу территории Солонского сельского поселения и отправили ее в лабораторию.

Эксперты установили, что в почве содержатся пестициды лямбда-цигалотрин. По закону аграрии при обработке угодий должны строго соблюдать регламент. Похоже, во время работ он был нарушен. Но владельцы земель не стали наказывать – пока ему выдали предостережение.