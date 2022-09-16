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Общество16 сентября 2022 11:58

В Волгоградской области из-за незаконной врезки в нефтепровод образовалось нефтяное пятно

Росприроднадзор взял почву на анализ
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Степень загрязнения почвы выяснят в лаборатории. Фото: Росприроднадзор

Степень загрязнения почвы выяснят в лаборатории. Фото: Росприроднадзор

Сообщение о разливе нефти поступило в Росприроднадзор по Волгоградской и Астраханской областях из природоохранной прокуратуры. Из-за незаконной врезки в нефтепровод на земле оказалась нефть. Больше пятно заметили возле сборного пункта «Овражное», принадлежащее «РИТЭКу».

На место выехали специалисты ведомства и взяли пробы почвы. Всего черная лужа растеклась на площади 117 квадратных метров. Земельные участок никому не принадлежит и относится к невыделенным землям Котово, категорию которых не установили.

Сейчас Росприроднадзор определяет ущерб, нанесенный природе. Его будут взыскивать с виновника экологического ЧП, если найдут.