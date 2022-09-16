Госжилнадзор лишил всех домов УК «Умный дом Волгоград»

Волгоградцы должны будут выбрать себе новую УК. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области лишила всех домов управляющую компанию «Умный дом Волгоград» (ИНН 3460076318), которая обслуживала более десятка МКД в Советском и Дзержинском районах областного центра. В последнее время УК заработала четыре административных штрафа, в том числе два из них - за грубые нарушения лицензионных требований. Следующий шаг – лишение управляющей компании лицензии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в госжилнадзоре.

- На заседании лицензионной комиссии будет рассмотрен вопрос об обращении в суд с иском об аннулировании лицензии, - рассказали в ведомстве.

Решение об исключении из реестра лицензий Волгоградской области всех многоквартирных домов, находящихся в управлении «Умный дом Волгоград», принято 6 сентября 2022 года. Информацию об этом уже передали в мэрию. Теперь собственникам вычеркнутых домов придется выбрать себе новую УК или поменять способ управления.

Администрации районов должны созвать общие собрания, на которых эти решения должны быть приняты. Если же собрание по каким-либо причинам не состоится или не наберет кворума, в течении месяца чиновники должны выставить дом на открытый конкурс по отбору управляющей организации. До того момента, как на дом зайдут другие коммунальщики, УК «Умный дом Волгоград» должна продолжать обслуживать дома, которых ее лишили.