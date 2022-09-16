В Волгограде сняли с постамента легендарный танк на площади перед Тракторным заводом

Танк сняли, чтобы очистить и покрасить. Фото: администрация Волгограда.

Исторические кадры: на площади Дзержинского в Волгограде перед проходной тракторного завода краном снимают с постамента легендарный Т-34 с надписью «За Родину!». Переживать за судьбу танка не стоит. Напротив, он дождался реконструкции. Установленный в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Сталинградского тракторного завода в годы Великой Отечественной войны он уже давно нуждался в обновлении. В последний раз его ремонтировали 44 года назад – в 1978 году. Сегодня подрядчик приступает к восстановительным работам.

Чтобы рабочим было удобнее его восстанавливать, танк сняли с постамента. - Нужно снять старую краску и восстановить его. Очистить, покрасить, новые буквы приклеить, восстановить гусеницы, - рассказал представитель подрядчика Сергей Решетников.

Подрядчик признался, к работе в этот раз они подходят с особенным чувством. И планируют выполнить ее так, что танк простоит еще лет сто. Постамент тоже приведут в порядок.

- Используем специальные лакокрасочные материалы, долговечные, подходящие для военной техники, - говорит прораб. - Чтобы танк не продавил асфальт, мы его поставим на специальные опоры.

По словам директора МБУ ЖКХ Тракторозаводского района Александра Заборского, восстановительные работы обойдутся в 4,2 миллиона рублей. Самое тяжелое – восстановить постамент, который в ужасном, аварийном состоянии. В последнее время с него отваливались куски.

Восстановят и постамент, он в аварийном состоянии. Фото: администрация Волгограда.

- Надо его вскрыть, посмотреть, что внутри, от этого будет зависеть объем работ, - говорит чиновник.

Подрядчик по контракту должен сдать объект до 1 ноября 2022 года.